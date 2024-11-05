Генеральный директор Perplexity предлагает услуги AI-компании для замены бастующих сотрудников NYT

Генеральный директор компании Perplexity, занимающейся поиском искусственного интеллекта, Аравинд Шринивас предложил пересечь линию пикета и оказать услуги, чтобы смягчить последствия забастовки технических работников New York Times.
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