А этими кадрами поделились наши подписчики. Осколки летательного аппарата в Новоаннинском районе. НАПОМНИМ Официальной информации по этому факту пока нет.
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А этими кадрами поделились наши подписчики. Осколки летательного аппарата в Новоаннинском районе. НАПОМНИМ Официальной информации по этому факту пока нет.