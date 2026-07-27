«Украина потеряет свои западные территории»: Путин «ответил» президенту Казахстана на предложение о «заморозке» войны

Путин заявил о неизбежной утрате Украиной западных территорий Кремлин ру Президент РФ напомнил, что Москва была единственным гарантом территориальной целостности Украины.
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