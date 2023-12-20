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Царьград

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Аэропорт в Волгограде временно приостановил приём и отправку рейсов

Аэропорт в Волгограде временно приостановил приём и отправку рейсов

Международный аэропорт Волгоград временно не принимает и не отправляет рейсы.В международном аэропорту Волгограда принято решение о временной приостановке приёма и отправки рейсов, сообщило сетевое издание Life.

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