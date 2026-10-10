«Лиман – плюс, Купянск-Узловой – минус»: Украина обсуждает операцию «Вивальди»

По украинским каналам прокатывается волна обсуждения тематики операции «Вивальди». Суть обсуждения сводится к тому, что если итогом операции ставился локальный успех в районе Лимана (Красного Лимана), то можно ли на нём останавливаться и рассчитывать на то, что Россия не контратакует.