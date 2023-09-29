Граждан Сербии вызвали в Службу госбезопасности Грузии по делу о перевороте

Троих членов Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS), граждан Сербии, по делу о подготовке беспорядков и государственного переворота вызвали на опрос в Службу госбезопасности (СГБ) Грузии, 29 сентября сообщил телеканал Imedi.
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