День траура в России: Скорбит вся страна

Воскресенье, 24 марта, объявлен днём траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". Скорбит вся страна - с раннего утра к зданию концертного зала в подмосковном Красногорске люди приносят цветы и свечи.
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