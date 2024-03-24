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День траура в России: Скорбит вся страна

День траура в России: Скорбит вся страна

Воскресенье, 24 марта, объявлен днём траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". Скорбит вся страна - с раннего утра к зданию концертного зала в подмосковном Красногорске люди приносят цветы и свечи.

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