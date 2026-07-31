Контрнаступление ВСУ на юге: что известно о ситуации в полосе «Востока» Юлия ЧелкановаВооружённые силы Украины активизировали наступательные действия сразу на нескольких участках в зоне проведения специальной военной операции.
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