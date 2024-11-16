Александр Беглов встретился с проходящими лечение участниками СВО

Бойцы отметили высокую организацию медицинской помощи В ходе рабочего объезда социальных объектов Фрунзенского района губернатор Александр Беглов встретился с участниками специальной военной операции, проходящими лечение в НИИ скорой помощи имени И.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии