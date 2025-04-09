Частенько слышу фразу "Патриотизм - последнее прибежище негодяя!", вырванную из контекста и применяемую ни к месту, ни ко времени.
Патриотизм
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Частенько слышу фразу "Патриотизм - последнее прибежище негодяя!", вырванную из контекста и применяемую ни к месту, ни ко времени.
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