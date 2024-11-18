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Закон, порядок, государство

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Правительство выделило финансирование на реализацию в 2024 году мероприятий федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом»

Распоряжения от 8 ноября №3189-р, от 11 ноября №3223-р и №3223-р и от 14 ноября 2024 года №3255-р.

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