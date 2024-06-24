Сколько раз в день оптимально кормить котенка, кошку

Оптимальное количество кормлений зависит от возраста котенка или кошки. Вот некоторые рекомендации по кормлению:Котенок (до 6 месяцев: в этом возрасте котенок нуждается в более частом питании, поэтому его рекомендуется кормить 3-4 раза в день.