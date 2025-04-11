Ученый Лев Зеленый: Луна является хорошим местом для добычи редких металлов

МОСКВА ,11 апреля, ФедералПресс. Спутник Земли представляет интерес как потенциальный источник ценных металлов, включая редкие и редкоземельные элементы, критически важных для передовых технологических отраслей.
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