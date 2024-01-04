В Узбекистане пытались продать наградную российскую золотую медаль за $100 тысяч

Правоохранительные органы Узбекистана задержали двух местных жителей, которые пытались продать наградную золотую медаль Александровского коммерческого училища Об этом сообщили РИА Новости в пресс-служба генпрокуратуры республики.
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