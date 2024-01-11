Телеведущая рассказала о нападении вора на улице

Ведущая британского телеканала TalkTV Алекс Филлипс рассказала о нападении вора на улице. «Я иду по улице и чувствую, как кто-то дергает меня за руку и тянется за моей сумочкой», — раскрыла подробности телеведущая.
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