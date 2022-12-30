Аргументы и Факты

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Главу астраханского центра творчества уволили после инцидента с подарками

Главу астраханского центра творчества уволили после инцидента с подарками

Директора Астраханского областного центра развития творчества уволили после ситуации с распределением подарков на губернаторской елке, где их вручили только детям мобилизованных, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Игорь Бабушкин.

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