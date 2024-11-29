На Урале обнаружили крупное месторождение изумрудов В Свердловской области открыто новое техногенное месторождение, богатое изумрудами и бериллом.
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На Урале обнаружили крупное месторождение изумрудов В Свердловской области открыто новое техногенное месторождение, богатое изумрудами и бериллом.
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