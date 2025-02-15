Свержение Мухаммеда Дауда или Шаг в пропасть

В данной статье поговорим о трагедии Мухаммеда Дауда, гибель которого стала прологом к трагедии и его родины; незаурядный лидер, он, тем не менее, недооценил угрозы со стороны исламского фундаментализма и еще более существенной – в лице НДПА.