Свержение Мухаммеда Дауда или Шаг в пропасть

В данной статье поговорим о трагедии Мухаммеда Дауда, гибель которого стала прологом к трагедии и его родины; незаурядный лидер, он, тем не менее, недооценил угрозы со стороны исламского фундаментализма и еще более существенной – в лице НДПА.
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