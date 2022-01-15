Санкции США привели к укреплению полупроводниковой отрасли Китая — SIA

Торговая война США и Китая привела к консолидации и ускоренном развитию полупроводниковой отрасли КНР, заявили в Ассоциации полупроводниковой промышленности США (SIA), 15 января сообщает британское интернет-издание о технологиях The Register.
Торговая война США и Китая привела к консолидации и ускоренном развитию полупроводниковой отрасли КНР, заявили в Ассоциации полупроводниковой промышленности США (SIA), 15 января сообщает британское интернет-издание о технологиях The Register.
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