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Санкции США привели к укреплению полупроводниковой отрасли Китая — SIA

Санкции США привели к укреплению полупроводниковой отрасли Китая — SIA

Торговая война США и Китая привела к консолидации и ускоренном развитию полупроводниковой отрасли КНР, заявили в Ассоциации полупроводниковой промышленности США (SIA), 15 января сообщает британское интернет-издание о технологиях The Register.

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