Лаврентьев: саммит в формате Москва-Анкара-Тегеран пройдет в России

Global Look Press/Iranian Presidency/Keystone Press Agency Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что следующий саммит в астанинском формате Москва-Анкара-Тегеран пройдет в России.
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