Военное усиление России сейчас особенно актуально — ветеран ГРУ

Особенную актуальность сегодня имеет политика военного усиления России, так как соответствует мировым реалиям и логике развития страны, заявил глава Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран ГРУ Владимир Винокуров 23 февраля, сообщает РИА Новости.
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