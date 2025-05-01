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В США остались разочарованы подходом Уиткоффа к переговорам с Россией

В США остались разочарованы подходом Уиткоффа к переговорам с Россией

Администрация президента США Дональда Трампа выразила недовольство подходом специального посланника США Стива Уиткоффа в ходе его переговоров с Россией и ИраномАдминистрация президента США Дональда Трампа выразила недовольство подходом специального посланника США Стива Уиткоффа в ходе его переговоров с Россией и Ираном.

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