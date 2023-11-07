Эксперты оценили эффективность действий нового вертолета Ми-26Т2В в зоне СВО

Новый вертолет Ми-26Т2В позволяет быстро усилить тот или иной участок линии боевого соприкосновения в зоне СВО, сделать это неожиданно для противника, рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.