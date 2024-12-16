Автоэксперт Родионов назвал три способа выехать из занесенного снегом двора

Выбраться на автомобиле из занесенного снегом двора сложно, но вполне реально. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.
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