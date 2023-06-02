Царьград

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В Кемерове "заминировали" суды: Неизвестный угрожает убить двух детей

В Кемерове "заминировали" суды: Неизвестный угрожает убить двух детей

В Кемерове неизвестный "заминировал" суды. Он также потребовал деньги и угрожает убийством детей.В Кемерове неизвестный заявил, что заминировал суды - так, несколько писем с одинаковым содержанием о минировании поступили в Кемеровский районный суд.

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