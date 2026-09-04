New York Times выпустила большую статью о главе офиса Зеленского Кирилле Буданове*, описывая его как политика, который «после многолетней борьбы с Россией теперь пытается сыграть ключевую роль в мирном урегулировании».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дипломат раскрыл,...
- В России назвали ...
- Впервые за 8 лет:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым