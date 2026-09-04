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Русская весна

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Буданов — один из главных сторонников переговоров с Россией — NYT

Буданов — один из главных сторонников переговоров с Россией — NYT

New York Times выпустила большую статью о главе офиса Зеленского Кирилле Буданове*, описывая его как политика, который «после многолетней борьбы с Россией теперь пытается сыграть ключевую роль в мирном урегулировании».

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