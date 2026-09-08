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Пятый канал

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Зарядки для электромобилей на парковках предлагают ставить без согласия жильцов

Зарядки для электромобилей на парковках предлагают ставить без согласия жильцов

На парковках ЖК предлагают устанавливать зарядки для электромобилей без согласия жильцов. Об этом пишут сегодня «Известия».

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