Экипаж "Тосочки" уничтожил пехоту ВСУ при ротации в Курской области

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 окт – РИА Новости. Экипаж тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка" уничтожил пехоту ВСУ во время ротации в Курской области, рассказал РИА Новости военнослужащий 810-ой гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, действующей в составе группировки войск "Север".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии