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Экипаж "Тосочки" уничтожил пехоту ВСУ при ротации в Курской области

Экипаж "Тосочки" уничтожил пехоту ВСУ при ротации в Курской области

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 окт – РИА Новости. Экипаж тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка" уничтожил пехоту ВСУ во время ротации в Курской области, рассказал РИА Новости военнослужащий 810-ой гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, действующей в составе группировки войск "Север".

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