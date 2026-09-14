Театр абсурда
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Театр абсурда

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Более полусотни цыган увезли в отделы полиции из этнического посёлка в Ленинградской области

Более полусотни цыган увезли в отделы полиции из этнического посёлка в Ленинградской области

Русь Несгибаемая скриншот видео Силовики нагрянули с рейдом в этнический посёлок Верхние Осельки Всеволожского района Ленинградской области, где по кайфу проживали представители кочевого народа, и нарушили их В масштабном мероприятии принимали участие сотрудники различных подразделений Главка, в том числе Управления по контролю за оборотом наркотиков, Центра по противодействию экстремизму, кинологи и сотрудники районного управления полиции.

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