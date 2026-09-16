Суд признал Telegram доказательством займа на 365 тыс. рублей

Московский суд на основе переписки в Telegram постановил мужчине вернуть 365 тысяч рублей кредита знакомому.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Запах кофе и апел...
- Инсайдер узнал о ...
- "С повидлом – по ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым