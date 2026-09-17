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Ловчев — о сборной России: «По 50 игроков каждый раз вызываете. Для меня это дурилово на самом деле»

Ловчев — о сборной России: «По 50 игроков каждый раз вызываете. Для меня это дурилово на самом деле»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал вызов большого количества футболистов в сборную России.

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