Доктор Мясников: гипотоников не существует, низкое давление – это вариант нормы

Людей с постоянно пониженным артериальным давлением называют гипотониками. Однако это бытовое понятие, на самом деле гипотоников не существует, заявил заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников.
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