🔥Во время пожара в многоэтажке Симферополя спасли ребёнка Возгорание произошло на 18 этаже многоквартирного дома.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🔥Во время пожара в многоэтажке Симферополя спасли ребёнка Возгорание произошло на 18 этаже многоквартирного дома.