Четыре биржевых индикатора в новой формуле «Русала» на алюминий для России

Новая формула расчёта цены на алюминий от «Русала» снизит стоимость металла на $40–100 за тонну, но ФАС пока не согласовала предложенный вариант.
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