Какие праздники на следующий месяц

Многообразие праздников в России: от государственных до церковныхВ богатом календаре праздников России важное место занимают государственные торжества, часть из которых является официальными нерабочими днями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии