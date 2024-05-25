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Какие праздники на следующий месяц

Какие праздники на следующий месяц

Многообразие праздников в России: от государственных до церковныхВ богатом календаре праздников России важное место занимают государственные торжества, часть из которых является официальными нерабочими днями.

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