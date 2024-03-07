В Сбере все решает ИИ. Кредиты выдает нейросеть

100 % решений по личным кредитам «Сбера» принимает ИИНа Всемирном фестивале молодежи Герман Греф, президент Сбербанка, крупнейшего российского банка, сообщил о значительном переходе к искусственному интеллекту (ИИ) в кредитных процессах банка.
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