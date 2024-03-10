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РЖАКА

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Александру Ширвиндту - 89. Он говорит

Александру Ширвиндту - 89. Он говорит

 19 июля 2023 года  «К старости вообще половые и национальные признаки как-то рассасываются…  Я глубоко пьющий и активно матерящийся русский интеллигент с еврейским паспортом и полунемецкими корнями.

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Комментарии
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ВБ
Владими Бражник
Очень хорошо! Согласен! Долгих лет!
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1 д.
ВБ
Влад Бонд
И это элитка!?
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18 час.
ИЯ
Ильдар Ямалетдинов
Какая мудрость. Здоровья вам, и долгих ещё раз долгих лет жизни.
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4 час.

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