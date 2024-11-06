Придумать собаке кличку? Да не вопрос!

Придумать собаке кличку не составляет большого труда: знай, перемешивай буквы в разных сочетаниях да пробуй получившийся коктейль на вкус - так или примерно так считают те, кому ни разу не приходилось заниматься этим утомительным делом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии