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Придумать собаке кличку? Да не вопрос!

Придумать собаке кличку? Да не вопрос!

  Придумать собаке кличку не составляет большого труда: знай, перемешивай буквы в разных сочетаниях да пробуй получившийся коктейль на вкус - так или примерно так считают те, кому ни разу не приходилось заниматься этим утомительным делом.

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