Реактивные осадки накрыли укрепрайон ВСУ: видео Минобороны

Минобороны России опубликовало видео реактивных ударов по укрепрайонам ВСУ.Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлены реактивные удары по укрепрайонам ВСУ.
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