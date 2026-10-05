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Царьград

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Реактивные осадки накрыли укрепрайон ВСУ: видео Минобороны

Реактивные осадки накрыли укрепрайон ВСУ: видео Минобороны

Минобороны России опубликовало видео реактивных ударов по укрепрайонам ВСУ.Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлены реактивные удары по укрепрайонам ВСУ.

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