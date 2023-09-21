Как сообщала «Русская Весна», Армия РФ нанесла массированный удар по всей территории Украины, взрывы звучали от Харькова до Львова.
Черкассы: последствия удара по отелю (ФОТО, ВИДЕО)
Комментарии
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Дмитрий Гурин
"Также в МВД уверяют, что ракета была сбита и всё, что на фото — это последствия падения её обломков."................. как раньше говорили: "Свежо питание да сереться с трудом"...............
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15 час.
ЕТ
Екатерина Третьякова
Если обломки наших ракет такое натворили,то пусть ракеты сбивают.
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15 час.
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