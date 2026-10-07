Песков назвал крайне тревожной ситуацию с атакой хуситов на Эр-Рияд

Москва крайне обеспокоена ситуацией в связи с атакой хуситов на аэропорт Эр-Рияда. Об этом 7 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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