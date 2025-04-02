В Иванове ребенок-инвалид получил коляску после вмешательства прокуратуры

В Иванове ребенок на протяжении длительного периода не мог получить инвалидную коляску из-за того, что предлагаемые варианты от ОСФР не подходили по габаритам, их невозможно было завезти в лифт дома, где живет малыш.
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