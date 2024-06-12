Владимир Газзаев назначен главным тренером «Родины»

Московская «Родина» определилась с тренером после отставки испанца Франка Артиги. Сайт столичной команды объявил о назначении Владимира Газзаева, сына бывшего тренера сборной России и ЦСКА Валерия Газзаева.
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