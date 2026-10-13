Властям США не составило бы труда сменить режим на Украине. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
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