Adidas оденет «Мерседес» для «Ф-1»! Реванш за сборную Германии + свежий облик команды без Хэмилтона

Идеальный альянс. В «Формуле-1» партнерство с производителем формы или одежды редко становится таким же масштабным событием, как в футболе: все-таки лицо команды формируют болид и комбинезон пилота, а не джерси или рубашка босса.
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