Украинскому ВПК не хватает рабочих из-за компании по мобилизации

Управляющий одним из украинских оружейных заводов Ярослав Дзера заявил, что из-за мобилизации стало очень сложно найти квалифицированных рабочих на предприятие по производству боеприпасов, – сообщает во вторник, 26 марта, агентство Associated Press.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии