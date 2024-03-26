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Украинскому ВПК не хватает рабочих из-за компании по мобилизации

Украинскому ВПК не хватает рабочих из-за компании по мобилизации

Управляющий одним из украинских оружейных заводов Ярослав Дзера заявил, что из-за мобилизации стало очень сложно найти квалифицированных рабочих на предприятие по производству боеприпасов, – сообщает во вторник, 26 марта, агентство Associated Press.

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