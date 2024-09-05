«Сбербанк» ожидает падения объема выдачи ипотеки на 40% в 2024 году

«Сбербанк» ожидает падения объемов выдачи ипотеки на 40% в текущем году, при этом речь идет о показателях самого банка, а также о секторе в целом, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления журналистам главы банка Германа Грефа в кулуарах ВЭФ-2024.