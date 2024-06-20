Электроснабжение в Эквадоре хотят восстановить в течение нескольких часов

Восстановить полностью подачу электроэнергии в Эквадоре после сбоя в электросети и полного отключения планируют в течение нескольких часов, заявил министр общественных работ Роберто Луке 20 июня в ходе пресс-конференции, сообщает La Contra.
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