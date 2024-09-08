V1.ru: убивший семью в Волгограде «вагнеровец» учит детей семейным ценностям

Бывший осужденный за убийство семьи стал лектором в школе на Сахалине. После возвращения из зоны СВО, где он служил в ЧВК «Вагнер», Артем Дильмурадов решил передать свой «жизненный опыт» ученикам школы на Сахалине, передает V1.
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