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В Госдуме предупредили о резком росте мошеннических атак на детей в период летних каникул

В Госдуме предупредили о резком росте мошеннических атак на детей в период летних каникул

Школьники, оставшись без присмотра, проводят в интернете много времени, чем активно пользуются мошенники, выманивая личные данные и деньги через соцсети и мессенджеры, сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

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