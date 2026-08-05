В Госдуме предупредили о резком росте мошеннических атак на детей в период летних каникул

Школьники, оставшись без присмотра, проводят в интернете много времени, чем активно пользуются мошенники, выманивая личные данные и деньги через соцсети и мессенджеры, сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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